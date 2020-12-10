Странные явления в доме жестоко убитой маленькой киноактрисы

10.12.2020, 17:03, Разное

Охотники за привидениями, то есть люди, которые намеренно ищут призраков в заброшенных или жилых домах, знают, что чаще всего призраки и сопутствующие им аномальные явления появляются там, где когда-то произошла насильственная смерть.

В 2001 году семья Бернал приобрела симпатичный частный дом в городке Канога-парк, штат Калифорния (США). Дом выглядел отлично, а стоил сравнительно недорого и Берналы сразу же решили, что их мечта о своем собственном частном доме наконец свершилась.

И поначалу им в самом деле жилось тут преотлично, но потом один за другим члены семья стали ощущать в доме что-то плохое. Им стало казаться, что за ними кто-то пристально наблюдает, они ощущали себя подавлено.

Затем дверь гаража стала самостоятельно открываться и закрываться, а в комнатах попадались места, в которых было ужасно холодно. По словам маленькой Габи Бернал, она стала очень плохо спать по ночам из-за страха и ощущения присутствия постороннего в ее комнате. Она стала нервной и параноидальной.

Однажды родители Габи заметили, что она завела себе воображаемого друга, которого она называла Джозефом. Габи говорила, что Джозеф ходит за ней повсюду и она может общаться с ним. Именно Джозеф, по словам Габи, открывал и закрывал гаражную дверь или перемещал различные предметы в доме.

Отец Габи – Гай Бернал не мог понять, что происходит, он тоже ощущал что-то странное, но также предполагал, что все это лишь игра его воображения, а выдуманный друг дочери просто детские фантазии. Так было до тех пор, пока однажды в беседе с соседом Гай Бернал внезапно узнал то, о чем умолчали риелторы, когда продавали этот дом Берналам.

Выяснилось, что в 1980-х годах в этом самом доме жила семья Барси, у которых была маленькая дочь Джудит Ева Барси. Это была очаровательная девочка со светлыми волосами и румяными щечками, которую ее родители с самого юного возраста активно продвигали в качестве кинозвезды.

С 6 до 10 лет Джудит снялась в огромном количестве рекламных роликов и в нескольких фильмах вроде "Челюсти: Месть", но ее самым известными работами стала озвучка мультфильмов "Все псы попадают в Рай" и "Земля до начала времен". Голосок Джудит был таким же милым и очаровательным, как и она сама.

Джудит зарабатывала до 100 тысяч долларов за роль, что было очень неплохо для юной звезды такого уровня, и ее родители строили на нее очень большие планы. Мать Джудит – Мария была эмигранткой из Венгрии и в юности мечтала стать актрисой, поэтому когда Джудит заметили в рекламном агентстве, она решила, что ее дочь может исполнить эту мечту.

Отец Джудит тоже был эмигрантом из Венгрии, его звали Йозеф Барси, но в США его чаще всего называли Джозефом. Джозеф попал в США в 19 лет, не имея за плечами практически ничего, у него даже не было нормальной семьи, он был незаконнорожденным. В США Джозеф постоянно ощущал себя иностранцем и на этой почве у него начали развиваться депрессия и алкоголизм.

Мало кто знал, что счастливая и веселая на экранах девочка на самом деле жила в семье, где отец очень сильно пил и на этой почве часто устраивал скандалы с рукоприкладством. До брака с Марией у Джозефа была жена Клара и двое детей, и этот брак распался как раз из-за его пьянства и агрессивности.

Во время запоев Джозеф впадал в депрессивную ярость и угрожал убить себя, а потом колотил жену и дочь. Он также угрожал сжечь их дом с ними внутри. Неудивительно, что у маленькой Джудит в конце концов начались проблемы с психикой.

Девочку возили к детскому психологу, где наконец выяснилось, что она страдает от жестокого обращения. Джудит отобрали у ее родителей через службу Защиты детей, но потом вернули, когда ее мать заявила, что она разводится с Джозефом и после развода у них все будет в порядке.

Но до конца бракоразводного процесса Мария и Джудит не дожили. 28 июля 1988 года тела Джозефа Барси, его жены Марии и их дочери Джудит Евы были найдены мертвыми в их доме.

Следствия выяснило, что вероятнее всего во время очередной попойки Джозеф застрелил жену и дочь, совершив каждой по одному выстрелу в голову. После этого он еще два дня сидел в доме с их трупами, прежде чем попробовать поджечь дом, а потом убить себя.

Семья Бернал ничего про эту историю не слышала и они пришли в ужас, узнав о том что произошло в доме, который они купили. Еще больше они напугались, поняв, кто такой вымышленный друг Джозеф, с которым общалась их дочь Габи. Заодно они вспомнили, что Габи всегда выговаривала его имя немного неправильно, так что оно было скорее похоже не на Джозеф, а на Йозеф.

Когда история о том, что в доме, где своим же отцом была убита малышка Джудит, происходит что-то аномальное, попала в прессу, стали возникать теории о том, что отец Джудит в виде призрака заперт в этом доме. Некоторые предполагали, что может быть и сама Джудит тоже находится где-то там, потому что семья Бернал говорила, что в доме явно живет не один дух, а несколько.

К сожалению, никаких реальных расследований этого феномена не было, а вся эта история подавалась публике лишь через различные телешоу. В том числе однажды в злополучный дом прибыла команда реалити-шоу "Murder House Flip", которая специализируется на странностях в домах, где произошли убийства.

Специалисты из этой группы, в состав которой также входят дизайнеры интерьера, ставят себе целью попробовать изменить темную энергетику таких домов с помощью ремонта и перестройки комнат. Когда они полностью перестроили комнату Габи, в которой она чаще всего встречала Джозефа, Габи заявила, что "плохая энергия" наконец ушла из дома.