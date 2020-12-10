Разрушительное нанооружие Армагеддона

10.12.2020, 17:11, Разное

Военные разработчики приближаются к созданию принципиально новых видов оружия. Так, Агентство передовых оборонных исследований США (DARPA) всерьёз рассматривает планы создания боевых кибернасекомых, способных изменить ход будущих сражений. Недавно DARPA сообщило о создании сверхлёгких автономных дронов без внешнего управления и GPS-навигации. Используя только свои датчики, они летали по лабиринтам со скоростью 20 м/с.

В 1950-х годах знаменитый польский писатель, социолог и футуролог Станислав Лем создал свой роман «Непобедимый». Это было довольно необычное произведение, проникнутое идеей «некроэволюции» микроскопических киберорганизмов, лишившихся по неизвестной причине своих инопланетных хозяев. Нечто подобное описал в своём рассказе «Хозяин бухты» и известный советский фантаст Север Гансовский. У него речь идёт о микроскопических морских обитателях, которые могут объединяться в единый организм.

Сегодня эта тема получила очень опасное продолжение.

Реальная угроза

Не так давно обширная «апокалипсическая» литература пополнилась, книгой Луиса Монте «Нанооружие: растущая угроза человечеству». В ней известный физик и кибернетик, долгое время занимавшийся разработкой микроэлектронных технологий и проблемами искусственного интеллекта, рассматривает опасность создания боевых нанороботов. Автор прогнозирует, что уже в первой четверти нашего века их роль в военных конфликтах многократно возрастёт. Практически невидимые дроны могут стать и оружием широкомасштабной биологической войны. Кроме того, уже сейчас к военным на-нотехнологиям проявляют интерес террористические организации, в планы которых входит использование такого вида вооружений для заражения целых регионов, водоснабжения мегаполисов и иных биологических атак.

Многие военные лаборатории интенсивно работают над миниатюризацией воздушных дронов и уже достигли определённых успехов. Военные эксперты в области робототехники считают, что пройдёт всего 20 лет — и на рынок вооружений поступят роботизированные «ульи» с комплектами механических насекомых. Причём каждый из жителей подобной «военной базы боевых насекомых» сможет сражаться как в одиночку, так и в составе соединений.

Это, конечно, ещё далеко не нанооружие, но уже очевидны тенденции, которые к концу нашего века вполне могут привести к прорывным военным технологиям и созданию так называемой умной пыли.

Умная пыль

На конференции Минобороны США, посвящённой перспективным видам вооружений, рядом экспертов были высказаны опасения, что нанотехнологии могут привести к созданию армии наноботов, имеющих вид «умной пыли».

Предполагается, что её основу будут составлять моты (от английского mote — «пылинка»). При этом каждый мот будет снабжён «микромозгом» — чувствительными сенсорами, блоками питания и связи. «Туча мотов» будет сверхуниверсальным трансформером, умеющим группироваться самыми различными способами, превращаясь то в летающие, то в плавающие, а то и в подводные аппараты.

Понятие умная пыль впервые возникло в фантастической литературе начала 60-х годов прошлого столетия. Затем уже в начале нашего века появились научные и популярные обзоры, в которых рассматривались различные методы создания миллиметровых киберпесчинок и микрометровых киберпылинок, обладающих разумом — и пригодных для решения конкретных задач.

Одно из самых опасных применений «умных микрочастиц» связано с биологическим оружием. Микродроны, замаскированные под обычных насекомых, при попутном ветре смогут доставлять биологическое оружие на сотни километров в глубокий тыл врага. В некоторых случаях они будут и сами выступать в качестве оружия, жалящего отравляющими веществами. Возможна и атака обычными беспилотниками, выпускающими над противником десятки микродронов с тысячами, миллионами наноботов. Эта роботизированная «пыль» будет попадать в лёгкие солдат, гарантированно выводя их из строя.

Луис Монте в своей книге пишет, что нанооружие может транспортировать различные типы наночастиц, которые способны провоцировать инфаркт, нарушение мозгового кровообращения, остановку дыхания, помешательство, СПИД и другие болезни.

Известно, что Пентагон тратит миллиарды долларов на разработку различных видов нанооружия. При этом область применения охватывает спектр от диверсий внутри ракетных шахт до систем управления климатом. Это может означать, что в мире начинает развертываться новая гонка вооружений, которая обещает быть не менее опасной, чем ядерное противостояние.

Репликаторы и репликанты

Доктор Монте в конце своей книги делает ряд устрашающих прогнозов, один из которых касается неконтролируемого роста автономных наноботов, способных многократно копировать себя. Если запустить процесс сборки репликаторами своих копий, то управление десятками миллионов микроскопических автоматов может превратиться в огромную проблему. Ко всему прочему, процесс массового воспроизводства наноботов предполагает своевременную отладку программ, и, если в программном обеспечении произойдёт неожиданный сбой, это может привести к труднопредсказуемым последствиям. К примеру, рой военных микроскопических киберов может атаковать мирное население или начать уничтожение гражданских целей.

Ещё большую опасность представляют «наноядерные» технологии сборки роем наноботов небольших атомных бомб. Такие миниатюрные заряды могут быть использованы экстремистами для самых разных террористических актов, подготовку к которым будет очень трудно отследить.

Где же взять ресурсы для бесконечного копирования наноботов? Тут стоит вспомнить полузабытую теорию «серой слизи», вызвавшую в своё время бурные споры среди кибернетиков и футурологов.

Серая слизь

«Крёстный отец нанотехнологии» Эрик Дрекслер широко известен своей книгой «Машины созидания: Грядущая эра нанотехнологии» (1986). В ней он высказал идею создания наноассемблера, который сможет строить точные копии не только произвольных объектов, но и самого себя. Он также предложил оригинальный способ оживления глубоко замороженных пациентов криоцентров с помощью наноботов.

На фоне оптимистичных прогнозов Дрекслер также впервые ввёл в оборот термин «серая слизь». Так родился очередной сценарий Судного дня. В нём показывается, что может произойти, если молекулярное воспроизводство вырвется из-под контроля. По Дрекслеру, это мгновенно превратит «самовоспроизводящиеся наномашины созидания» в «машины смерти и разрушения», которые будут безостановочно перерабатывать земные ресурсы и потреблять чудовищное количество энергии для копирования себе подобных. Пройдёт некоторое время, и безжизненную Землю будет покрывать лишь «серая слизь» наноро-ботов…

Идеи Дрекслера получили дальнейшее развитие, и сегодня «серую слизь» делят на «серый планктон» из плавающих наноботов, «серую пыль», добывающую все необходимое из воздуха, и «серый лишайник», уничтожающий все живое в поисках биомассы.

Нанооружие армагеддона

Несколько лет назад на конференции в подмосковном технопарке «Сколково» новосибирские учёные представили доклад о рисках дальнейшего развития военных нанотехнологии. В докладе приводятся ошеломляющие оценки, заставляющие глубоко задуматься о будущем человечества. Российские эксперты подсчитали, что к концу текущего века микроскопическая кибертехника с вероятностью в 5% может погубить нашу цивилизацию. По более оптимистическим оценкам, с 10-процентной вероятностью погибнет миллиард человек и с 25-процентной вероятностью гибель ожидает как минимум миллион человек.

При этом оценки вероятностей исчезновения цивилизации в ходе ядерного конфликта, пандемии или падения астероида не превышают 2-3%.

Новая жизнь не за горами?

Военная нанотехника получила новый импульс после недавних успехов в области молекулярного машиностроения. Учёные Саваж, Стодцарт и Феринга стали обладателями Нобелевской премии за создание «молекулярных машин со сверхминиатюрными молекулярными двигателями». Это не только открывает блестящие перспективы для нанокиберов, но и может изменить весь уклад жизни человека, как это произошло после появления промышленных электродвигателей и генераторов.