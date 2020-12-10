Без чердаков и шашлыков. Что известно о новых правилах противопожарного режима?

10.12.2020, 17:11, Разное

В России с 1 января 2021 года вступают в силу новые правила противопожарного режима. Изменения коснутся жильцов многоквартирных домов, а также дачников и садоводов. Среди них — запрет на хранение вещей на чердаках и цокольных этажах, а также запрет на приготовление шашлыков во дворах и даже на территории частных домов.

Частные дома

С 1 января на территории частных домов россияне не смогут разводить костры и сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, материалы или изделия. Сейчас разводить костры запрещается только на землях общего пользования населенных пунктов.

Кроме того, нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам и объектам недвижимого имущества. До этого такой нормы не было в требованиях противопожарного режима.

Готовить еду на открытом огне с нового года можно будет только в специально отведенных местах. Новые правила предписывают, что для приготовления шашлыка в специальных приспособлениях необходимо соблюсти расстояние от мангала или жаровни до построек не менее 5 метров, а вокруг них в радиусе двух метров нужно убрать все горючие материалы, а также ветки и другие легковоспламеняющиеся предметы.

Обычный костер разрешат разводить только в яме глубиной не менее чем 0,3 метра и диаметром не более метра. При этом она должна находится не ближе, чем в 50 метрах к ближайшей постройке, в 100 метрах от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка, а также в 30 метрах от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

Многоквартирные дома

С нового года жителям многоэтажных домов запретят использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели и прочего, а в лифтовых холлах — устраивать кладовые или размещать киоски, ларьки.

Также россиянам нельзя будет пользоваться неисправным газовым бытовым оборудованием (плитами, колонками), не прошедшим техническое обслуживание в установленном порядке.

Помимо этого, жильцам многоэтажек запретят оставлять без присмотра источники открытого огня, в частности свечи, непотушенные сигареты, керосиновые лампы.

Также необходимо, чтобы решетки на окнах подвалов открывались, однако есть вероятность, что это правило коснется и решеток на первых этажах, в случае если окна или двери указаны как эвакуационные выходы. А все аварийные и эвакуационные выходы, в свою очередь, с января должны открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.

Мнения

По словам эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, отдельный интерес вызывает пункт о газовых приборах. Теоретически он запрещает использование любой газовой плиты до ее диагностики за счет жильца, однако массовые проверки газового оборудования вряд ли будут проводиться на практике без особой необходимости. К тому же иногда газовщики просто не могут выяснить, какое оборудование стоит в квартире из-за того, что люди не пускают к себе специалистов. Кроме того, такие инспекции чаще всего проходят в днем в будние дни, когда большинство жильцов находятся на работе.

Руководитель противопожарной программы «Гринпис» в России Григорий Куксин считает, что проблема с несанкционированным и неосторожным сжиганием мусора на частных территориях действительно существует, однако людям не дают других вариантов, а такие запреты могут вызвать недовольство людей и стремление нарушить их. Он уверен, что гораздо важнее усилить контроль над соблюдением действующих правил.

С этим мнением согласна и директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. По ее словам, новые требования сложно реализуемы и малоэффективны. К тому же они отчасти противоречат Жилищному кодексу, согласно которому чердаки и подвалы являются общим имущество граждан, которым они могут распоряжаться как хотят.

Эксперты считают, что основная проблема новых правил заключается в том, что их исполнение трудно проконтролировать. Например, о том, что человек оставил без присмотра непотушенную сигарету, станет известно, только если в доме случится пожар. Получается, что узнать о нарушении правил пожарной безопасности в квартирах или на дачных участках сотрудники МЧС могут только от соседей.

Нововведения будут действовать с 2021 по 2026 год. Затем регламент снова планируют пересмотреть. По новым правилам нарушителям грозит штраф в раземер от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара — до 5 тысяч рублей.

Ирина Полубояринова