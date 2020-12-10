 

Путин заявил о двукратном сокращении числа лиц в российских тюрьмах

10.12.2020, 16:44, Новости дня

Количество лиц в российских тюрьмах сократилось вдвое, и в четыре раза снизилось число арестованных, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая на выступление правозащитницы Евы Меркачевой.

«Вы сказали о том, что сократилось в два раза у нас тюремное население. Это точно так и есть, в два раза и в четыре раза, обращаю ваше внимание, сократилось количество людей, в отношении которых применяются меры пресечения – содержание под стражей, в четыре раза», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что «в значительной степени все вот эти достижения, если можно так сказать, по гуманизации этой сферы были связаны и с правозащитной деятельностью». «Органы следствия, дознания, вообще государство в целом, судебная система реагировала в том числе и на запросы правозащитников, так что за это вам спасибо», – отметил президент.

Также Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что следует очень внимательно рассмотреть перспективы проведения в РФ «широкой амнистии». Кроме того, президент призвал «не вешать судимость» на граждан за мелкие правонарушения. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / В Индии запустили платежную систему на базе WhatsApp

15.07 / Белый дом решил не ужесточать правила действия студенческих виз

24.10 / Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный

16.09 / ВТО: введя пошлины против Китая, США нарушили нормы международной торговли

25.06 / У Солнца были обнаружены новые частицы

19.08 / Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

26.10 / Казахстан запретит авиакомпаниям посадку пассажиров без тестов на COVID

22.09 / Украина будет официально сотрудничать с Netflix

27.06 / Активистка антиядерного движения перешла на сторону атомной энергетики

05.07 / “Мир воюет технологиями”. Командующий Военно-морскими силами Украины назвал приоритеты ВМС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска