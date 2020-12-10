Спортзалы отремонтируют в 11 школах Приамурья

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10.12.2020, 16:44, Новости дня

В будущем году в 11 школах Амурской области в рамках национального проекта «Образование» проведут ремонт и обновление материальной базы. Губернатор региона Василий Орлов отметил, что это – один из шагов к формированию у жителей области привычки к здоровому образу жизни.

«Формирование у амурчан привычки к здоровому образу жизни – одна из важнейших задач, стоящих перед региональными властями. Мы стремимся сделать занятия физкультурой и спортом доступными для людей разных возрастов», – приводит слова Орлова ТАСС.

Губернатор добавил, что в 2021 году по национальному проекту «Образование» по направлению «Успех каждого ребенка» на создание современных условий для занятий физической культурой и спортом будет предусмотрено свыше 14 млн рублей. Капитальный ремонт спортзалов и обновление в них матбазы пройдет в 11 школах.

По данным правительства региона, в 2020 году в рамках нацпроекта было отремонтировано восемь школьных спортзалов, финансирование работ составило 15 млн рублей.



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