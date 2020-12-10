 

Сергей Полунин, Елена Ильиных, Ксения Собчак, Юлия Снигирь и другие гости ужина в “Особняке на Волхонке”

10.12.2020, 16:38, Разное

Вчера вечером Дом Hennessy собрал близких друзей бренда на ужин в “Особняке на Волхонке” – по случаю 150-го юбилея своего флагмана Hennessy X.O. Гостями стали Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой, Ксения Собчак, Юлия Снигирь, Резо Гигинеишвили, Сергей Полунин и Елена Ильиных, Константин Андрикопулос с супругой Ольгой, Илья Бачурин, Ольга Свиблова, Вадим Дымов с супругой Евгенией Зеленской, Виктория Манасир, Денис Родькин и Элеонора Севенард, Александр Сирадекиан, Ян Гэ и другие.

Юлия Снигирь Надежда Соловьева, Владимир Познер и Ксения СобчакЕлена ИльиныхЕлена Ильиных Сергей ПолунинКсения СобчакЯн Гэ

Мероприятие прошло при поддержке давнего партнера бренда – Большого театра. Гостям вечера был предложен концерт с участием оперных певцов Василисы Бержанской и Дмитрия Чеблыкова. По окончании выступления был представлен фильм об удивительной одиссее Hennessy X.O. В нем нашли отражение яркие события последних ста пятидесяти лет: научные открытия, важные изобретения, великие произведения искусства и многое другое.

Илья Бачурин и Ян ГэВиктория МанасирАлександр СирадекианОльга СвибловаЭлеонора Севенард и Денис РодькинВладимир ПознерЯн Гэ и Резо Гигинеишвили



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