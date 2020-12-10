Эксперт о решении Лукашенко закрыть границы Белоруссии: Правовой беспредел

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10.12.2020, 16:32, Разное

На следующей неделе Белоруссия временно закроет наземные границы на выезд граждан. В правительстве объяснили это решение усложнением ситуации с распространением коронавируса. Общее число заразившихся сегодня составляет 152 тысячи.

Действия властей республики прокомментировал политолог Валерий Карбалевич. По его мнению, ссылка на эпидобстановку не выдерживает критики. Если бы власти действительно хотели защитить людей от COVID-19, то они бы запретили въезд иностранцам.

Эксперт предположил, что причина закрытия границ политическая. Президент Александр Лукашенко пытается вернуться к сталинским временам. Примечательно, что раньше власти, наоборот, предлагали всем белорусам, недовольным режимом, покинуть республику.

“Мы живем в условиях правового беспредела”, – подчеркнул Карбалевич.

Ранее оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко решил закрыть границы, чтобы скрыть свои преступления. Экс-кандидат в президенты обвинила его в попытке превратить страну в огромную тюрьму, где правят страх и насилие.

Напомним, что Белоруссия сегодня переживает политический кризис. Сотни граждан каждое воскресенье выходят на улицы с требованием немедленной отставки Лукашенко. Также протестующие настаивают на освобождении всех политзаключенных.



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