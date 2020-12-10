 

Врач Владимир Болибок объяснил природу «аллергии» на мандарины и шоколад

10.12.2020, 16:30, Разное

Врач Владимир Болибок объяснил природу «аллергии», которая появляется после употребления мандарин и шоколада. Порой на коже возникают высыпания, сопровождающиеся зудом. Однако данная симптоматика очень редко говорит о настоящей пищевой аллергии.
По словам Болибока, большинство проявлений после употребления шоколада и цитрусовых относятся к псевдоаллергическим реакциям. Дерматит представляет собой воспаление кожи, вызванное съеденным продуктом. Зуд и высыпания обычно появляются из-за неумеренного потребления пищи, где содержится гистамин. Этот элемент есть в составе какао, шоколада, арахиса, зеленом горошке, нуте, сыре тофу, сое, кофе.

Сейчас популярной сладостью у детей являются кофейные зерна в шоколаде. Если съесть сразу же всю пачку лакомства, то гарантировано появится сыпь. Каждый имеет индивидуальную норму потребления таких продуктов. Важно ориентироваться на ту порцию, которая съедалась ранее, и за ней не следовали никакие отрицательные последствия.

Употребление земляники и клубники, в том числе в составе джемов и морсов, также может спровоцировать псевдоаллергию. В этот список попали апельсины и грейпфруты. Некоторые люди являются довольно чувствительными, что реакция появляется даже после поедания белокачанной капусты.

Истинная аллергия также встречается, но это происходит редко. При ней в крови находятся особые антитела иммуноглобулины класса Е, пишет портал «Ридус».



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