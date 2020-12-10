 

Ученые: Люди с бронхиальной астмой реже заражаются COVID-19

10.12.2020, 16:30, Разное

Ученые, представляющие Тель-Авивский университет, обнаружили, что люди с бронхиальной астмой заражаются COVID-19 на 30% реже других. Причина связи между хроническим заболеванием дыхательных путей и коронавирусной инфекцией пока не выяснена.
В рамках исследования специалисты использовали данные более 30 000 добровольцев после того, как они сдали ПЦР-тест на COVID-19. Из 2666 участников с подтвердившимся диагнозом у 153 была астма. Среди 34 803 людей без явных проблем со здоровьем вирус эксперты нашли у 3388. После исключения таких факторов, как пол, возраст, вредные привычки было обнаружено, что вероятность заболеть коронавирусом у добровольцев с астмой является на 30% ниже.

Исследователи предполагают, что защитой от COVID-19 для астматиков может быть применение ингаляционных кортикостероидов. Они позволяют уменьшить воспалительные процессы в дыхательных путях. Эта гипотеза не была доказана учеными, поэтому появилась другая версия. Она основывается на действии фермента ACE2, необходимого для проникновения коронавируса в организм человека. Согласно выводам американских специалистов, уровень ACE2 у людей с такими как астма, респираторными заболеваниями падает, что усложняет попадание опасного патогена. В дальнейшем исследователи планируют более детально изучить взаимосвязь между коронавирусом и бронхиальной астмой, ведь ее не удалось доказать и задокументировать.



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