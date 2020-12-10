 

Дана Борисова набрала вес из-за биполярного расстройства

10.12.2020, 16:30, Разное

Ведущая Дана Борисова откровенно призналась, что из-за обостренного биполярного расстройства набрала вес. Об этом блондинка пояснила на своей странице в социальной сети Instagram.
Всего за две недели Дана Борисова набрала четыре килограмма. Бывали ситуации, когда на два килограмма ведущая поправлялась за одну ночь, правда это не обходилось без постоянных приемов пищи. В начале осени у знаменитости обострилось биполярное расстройство, в связи с чем ей пришлось в два раза увеличить дозировку принимаемого препарата. Его побочными эффектами является сильный аппетит и набор массы тела.

Из-за осенней депрессии Дана Борисова начала есть вредные углеводы. Ведущая нашла в интернете кето-диету, которой ранее никогда не придерживалась. В итоге знаменитость за короткое время сбросила 3,5 килограмма. Подробностями своего похудения Борисова пообещала поделиться позже.

Ранее ведущая употребляла запрещенные препараты. После того, как Борисова поборола зависимость, она начала более тщательно следить за своим здоровьем. Ее эмоциональное состояние на сегодняшний день является нормальным, но иногда появляется апатия.



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