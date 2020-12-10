Экс-солист Boyzone и многодетный отец Китинг стерелизовался и больше не сможет иметь детей

10.12.2020, 16:18, Новости дня

Бывший солист группы Boyzone 43-летний ирландский певец и отец пятерых детей Ронан Китинг 10 декабря в эфире Good Morning Britain шоу заявил, что перенес вазэктомию и больше не сможет иметь детей, пишет Daily Mail.

Музыкант признался, что инициатором разговора о стерилизации стала его 39-летняя супруга – модель и продюсер Сторм Уихтриц, вместе с которой они воспитывают двоих детей: сына Купера (2017) и дочь Коко (2020).

Ронан и Сторм поженились в июле 2015 года, свадьба состоялась в Шотландии.

Ранее певец был женат на ирландской модели Ивонн Коннолли, которая родила ему троих детей: сына Джека (1999),и дочерей Марию (2001) и Эли (2005).