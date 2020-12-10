Times – быстрая реакция и стойкость к боли — французской армии разрешили готовить суперсолдат

10.12.2020, 16:14, Новости дня

Комиссия по этике при Министерстве обороны Франции выдала разрешение на разработки в области биологической модификации солдат, пишет The Times. С помощью специальных таблеток, имплантов и хирургических операций планируется сделать военных нечувствительными к боли и стрессу, повысить их выносливость и стимулировать мозговую активность.



Reuters

Французской армии выдали разрешение на разработку биологически модифицированных солдат, нечувствительных к боли и стрессу, а также снабжённых специальными имплантами, стимулирующими мозговую активность, пишет The Times.

Как пишет издание, разрешение поступило от комиссии по этике при Министерстве обороны. В отчёте комиссии было отмечено, что Франция должна догнать другие страны, уже начавшие работать над созданием суперсолдат. Кроме того, были упомянуты некоторые детали проводимых исследований: к примеру, таблетки, позволяющие солдатам бодрствовать в течение долгого времени, или хирургические операции, призванные улучшить слух. Также были упомянуты разработки в области специальных имплантов, которые позволили бы командованию следить за физиологическими параметрами солдат на поле боя, а также определять их местоположение.

Помимо прочего в отчёте отмечалось, что все разработки должны иметь определённый предел: в частности, улучшения, отнимающие у солдат их «человечность» и усложняющие их процесс реинтеграции в общество, должны быть запрещены, пишет The Times.

Издание напоминает, что ранее глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил о том, что разработки в области биологической модификации солдат проводят в Китае. По словам Рэтклиффа, в своих разработках Пекин не руководствуется никакими этическими ограничениями и уже проводил тесты на солдатах китайской армии.