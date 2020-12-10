Times – Япония будет защищаться от соседей ракетами дальнего радиуса действия

10.12.2020, 16:14, Новости дня

Япония планирует создать ракеты дальнего действия для защиты от Китая и Северной Кореи, пишет The Times. Радиус поражения составит 1000 километров. В результате Токио сможет нанести превентивный удар по базам потенциальных противников, вместо того чтобы полагаться на перехват вражеских снарядов системами ПВО, объясняет британское издание.



Reuters

Япония собирается создать ракеты дальнего действия для защиты от Китая и Северной Кореи, пишет Times. Министерство обороны потратит на это £240 млн. Радиус поражения составит 1 тыс. км, отмечает британское издание.

Комитет правящей либерально-демократической партии по вопросам обороны пришёл к выводу, что Японии нужно не полагаться на свои системы ПВО, а нанести превентивный удар по ракетным базам потенциальных противников. Эти слова встревожат не только соседей Японии, но и защитников послевоенной «мирной конституции», подчёркивает Times.

Инициатива в первую очередь призвана не только защитить юго-западные острова Японии от атаки со стороны Китая, но и отразить возможную ядерную атаку со стороны Северной Кореи.

Десятилетиями ситуация с безопасностью в Стране восходящего солнца была стабильной, так как японцы могли положиться на защиту американцев, а также предсказуемость поведения Пекина и Москвы. Но в XXI веке из-за укрепления военной мощи Китая и появления ядерного оружия у КНДР ситуация изменилась. К тому же беспокойство у японцев вызвали заявления главы Белого дома Дональда Трампа, который заставил их усомниться в гарантированности поддержки со стороны США.