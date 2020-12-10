 

Das Erste – пандемия или оборона — в Германии спорят об увеличении расходов на бундесвер

10.12.2020, 16:14, Новости дня

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр собирается увеличить военный бюджет страны на €1,3 млрд, но не все в восторге от её инициативы, пишет Das Erste. Немецкие левые считают, что на фоне пандемии коронавируса эти деньги нужнее в школах и больницах. К тому же они убеждены, что наращивание вооружения не улучшит ситуацию с безопасностью.


Reuters

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр хочет увеличить военный бюджет страны на €1,3 млрд, пишет Das Erste. В 2023 году немецкие войска должны возглавить силы быстрого реагирования НАТО. В прошлом году бундесверу, у которого было очень мало боеспособных танков, удалось избежать большого позора только потому, что бригада, участвовавшая в учениях альянса, позаимствовала технику и оснащение у других войсковых частей.

И нельзя быть уверенным, что в 2023 год обойдётся без «конфузов», продолжает Das Erste. Боеспособность бундесвера — не важно, на воде, суше или в воздухе — это проблема, которую не удастся решить быстро. Достаточно взглянуть на флот самолётов Tornado, чтобы понять, что немецкой армии нужны деньги. И в Социал-демократической партии Германии считают, что их нужно выделить.

Но пандемия коронавируса показала, что средства нужны и в других местах, к примеру, в школах для развития цифровых технологий, а также в больницах для увеличения зарплат медперсонала, подчёркивают немецкие левые. С 2014 года оборонный бюджет и так вырос на 50%, напомнил депутат Левой партии Маттиас Хён. По его словам, ошибочно думать, что увеличение количества оружия улучшит ситуацию с безопасностью: «Сейчас во время коронавируса это вдвойне важно: нам срочно нужны деньги для тех, кто страдает от пандемии и карантина». К тому же он убеждён, что увеличение военных расходов в сложившейся ситуации не поможет: «Оборонный бюджет вырос очень сильно, а проблемы с оснащением остались. У бундесвера управленческая проблема».

В правящей коалиции ХДС/ХСС считают, что из-за коронавируса у немецкой армии как раз будет больше задач, ведь пандемия только обострила конфликты по всему миру. Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефуль убеждён, что и с новым президентом США Джо Байденом Германии не стоит «расслабляться» и забывать о своих обязательствах перед НАТО. Он не уверен, что альянс продержится ещё 10 лет. К тому же неизвестно, кто возглавит Белый дом через четыре года, отметил политик.

Дополнительные деньги для бундесвера пойдут в первую очередь на оплату жалованья 185 тыс. солдат, а также на реализацию оборонных проектов. К примеру, Германия вместе с Францией разрабатывает новый боевой самолёт, а с Норвегией — подводную лодку. При этом сторонников увеличения военных расходов не так сильно беспокоит 2021 год, как то, что будет после него. Они опасаются, что траты останутся такими же или даже уменьшатся, а ведь нужно будет закупать новые модификации самолётов Tornado. 



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