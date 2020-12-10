 

На Урале найдены древние захоронения венгров

10.12.2020, 16:12, Новости дня

О том, что предки современных венгров мигрировали на территорию страны с Урала, повествуют древние легенды. Теперь этот факт можно считать доказанным и на научном уровне.

Археологи из Челябинска провели раскопки на месте древних захоронений, и установили, что останки принадлежат предкам венгров. Об этом, в частности, свидетельствуют найденные в могилах артефакты и результаты анализа костных тканей. Очень похожие захоронения ранее были найдены у подножья Карпатских гор.

Ученые напоминают, что многие народы, живущие сейчас за тысячи километров на запад от Урала, на самом деле происходят из этих мест. Раскопки велись в Кунашакском районе Челябинской области, относящемуся к обширному региону Южного Урала.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Минобороны Белоруссии рассказало подробности военных учений

01.12 / Пираты похитили россиянина с танкера в Гвинейском заливе

27.09 / «Мягкая» и «жесткая» сила России: насколько они сильны?

10.08 / Дмитрий Рогозин верит в существование жизни на Марсе

14.08 / УП – Украина осуждает насилие в Белоруссии, но пока не даёт оценку выборам

26.10 / Во Франции официально отказались от бойкота турецких товаров

28.08 / Польша решила восстановить авиасообщение с Россией

10.11 / Байден объявил о создании совета по борьбе с коронавирусом

21.09 / Криклий показал, как убрали с одесского пляжа танкер Delfi. Видео

19.11 / Fox News – в США призвали сжечь на костре книгу о «трансгендерном безумии»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска