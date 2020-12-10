На Урале найдены древние захоронения венгров

10.12.2020, 16:12, Новости дня

О том, что предки современных венгров мигрировали на территорию страны с Урала, повествуют древние легенды. Теперь этот факт можно считать доказанным и на научном уровне.

Археологи из Челябинска провели раскопки на месте древних захоронений, и установили, что останки принадлежат предкам венгров. Об этом, в частности, свидетельствуют найденные в могилах артефакты и результаты анализа костных тканей. Очень похожие захоронения ранее были найдены у подножья Карпатских гор.

Ученые напоминают, что многие народы, живущие сейчас за тысячи километров на запад от Урала, на самом деле происходят из этих мест. Раскопки велись в Кунашакском районе Челябинской области, относящемуся к обширному региону Южного Урала.