Найден материал, который позволит уменьшить размеры транзисторов

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10.12.2020, 16:12, Новости дня

Нынешние электронные устройства могут быть еще меньше и мощнее, если применить вместо кремния другой полупроводниковый материал, из которого будут изготавливать транзисторы, утверждают ученые.

Специалисты MIT рекомендуют обратить внимание на сплав арсенида индия-галлия, который может выполнять те же задачи, что и кремний, однако для создания чипов его понадобится намного меньше.

Как известно, мощность и размеры электронных устройств зависят от количества транзисторов. Особенно это видно на примере компьютеров, смартфонов и прочих умных гаджетов. Ученые давно стараются уменьшить в объеме стандартный транзистор, однако возможности кремниевого материала считаются практически исчерпанными.



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