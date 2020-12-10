Путин пояснил, в чем обвиняют Сафронова

10.12.2020, 15:50, Новости дня

Президент Владимир Путин пояснил, в чем именно обвиняют советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста нескольких крупных российских изданий Ивана Сафронова.

Глава государства подчеркнул, что дело в отношении Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, что он передавал при работе в Роскосмосе, информирует РИА «Новости».

Также президент отметил, что необходимо в целом разобраться в статье Уголовного кодекса «Государственная измена». Использующий общедоступную информацию человек не может привлекаться за госизмену, «это чушь», подчеркнул Путин.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. 13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину тот признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Газета «Коммерсант» в июле утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.

Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге.