Путин заявил о косвенном признании вины Ходорковским

10.12.2020, 15:50, Новости дня

В своем письме Михаил Ходорковский косвенно признал вину, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Он косвенно признал [вину], он косвенно все равно в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала. Я пошел на это и помиловал для того, чтобы он мог общаться с мамой», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Напомним, в мае 2005 года Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Мосгорсуд позднее снизил им срок наказания до восьми лет.

По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда затем смягчил приговор до 11 лет.

В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. В январе 2014 года Верховный суд РФ смягчил приговор Лебедеву до десяти с половиной лет, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу.