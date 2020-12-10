Синоптики пообещали россиянам возвращение тепла

10.12.2020, 15:38, Разное

На европейской части России декабрь выдался довольно холодным. В столичном регионе ночная температура воздуха опускалась до 12 градусов мороза.

Но Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что синоптики ожидают возвращение теплой погоды уже с начала следующей недели. Это связано с ослаблением антициклона, который принес холода из Сибири. Так, дневная температура воздуха местами может повыситься до нуля градусов, сообщает RT.