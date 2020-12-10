Мишустин обвинил три российских ведомства в подорожании продуктов

10.12.2020, 15:38, Разное

Премьер-министр России Михаил Мишустин обвинил Федеральную антимонопольную службу, Министерство промышленности и торговли, а также Министерство сельского хозяйства России в недоработках, которые привели к подорожанию продуктов в стране. Глава правительства отметил, что цены выросли даже на самые важные товары.

По словам Мишустина, эти три ведомства недооценили риски и пустили ситуацию “на самотек”. В связи с этим он напомнил коллегам, что контроль за этими ценами входит в их прямые обязанности, а также поручил им разработать предложения по предотвращению дальнейшего роста цен, передает Ura.ru.