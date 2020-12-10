Ксения Собчак встретит Новый год в деревне Верхние Мандроги

10.12.2020, 15:36, Разное

Популярная российская ведущая Ксения Собчак намерена встретить Новый год в деревне Верхние Мандроги. Туда она отправится вместе со своей семьей.

До вышеназванной деревни из Москвы нужно ехать 850 километров. Населенный пункт расположен между Онежским и Ладожским озером на реке Свирь. Верхние Мандроги является уникальным местом для туристов. Стоимость проживания в одном из домов составляет около 87 тысяч рублей с человека в сутки.

На Новый год в это место собрались ехать и другие артисты, а также бизнесмены. Журналисты сделали вывод, что из-за пандемии они решили сэкономить денежные средства и не лететь за границу.