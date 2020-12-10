“Это сарказм”: Воробей объяснила слова о скидках артистам в период пандемии

10.12.2020, 15:36, Разное

Юмористка Елена Воробей объяснила свои слова о необходимости предоставить скидки для артистов в период пандемии. Комментарий на эту тему знаменитость дала в ходе интервью журналистке Алене Жигаловой для ее проекта «Алена, блин!».

Ведущая решила прояснить ситуацию и задала соответствующий вопрос. Воробей объяснила, что артисты не являются «небожителями», которым все достается бесплатно. По ее словам, в тяжелой ситуации остаются костюмеры, гримеры, билетеры, самозанятые музыканты и другие работники сферы культуры.

Юмористка не понимает, как люди могут жить нормально, если им запретили работу. В условиях заполняемости зала на 25% выживут только государственные театры и площадки, поскольку артисты получают гарантированные ставки. Тяжело придется концертным прокатчикам, антрепризам.

Слова о скидке на товары Воробей назвала сарказмом, а не просьбой. В то же время, если бы неожиданно появились такие льготы, в данном решении властей присутствовала бы логика.

У топовых артистов есть возможность заработать. Они могут сниматься в телешоу, выступать на частных корпоративах, продавать дорогостоящие вещи.