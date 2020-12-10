Пегова случайно раскрыла подписчикам имена победителей «Ледникового периода»

10.12.2020, 15:36, Разное

Актриса Ирина Пегова случайно раскрыла имена победителей проекта «Ледниковый период». В комментариях к последнему посту появилась информация о том, что первое место заняли Ольга Кузьмина и Александр Энберт.

Последний выпуск проекта «Ледниковый период» зрителям покажут 26 декабря. Съемочный процесс уже завершен, но главная интрига сохранялась. Один из пользователей поинтересовался у Пеговой, кто выиграл в шоу. Под этим вопросом появилась информация, что первое место заняли Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Подписчики добавили, что на второй позиции оказались Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко, а на третьей – Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Что касается Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева, то им достался приз зрительских симпатий.

Публикацию Ирина Пегова сопроводила фотографией, на которой позирует в зеленом платье. На ногах знаменитости присутствуют розовые туфли и красные чулки. Фолловеры отметили, что в таком образе актриса выглядит довольно эффектно.