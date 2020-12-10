В Баку прошел парад в честь окончания боевых действий в Карабахе

10.12.2020, 15:28, Разное

В нем приняли участие турецкие военные.

В Баку на центральной площади Азадлыг («Свобода») прошел парад, посвященный, по словам организаторов, окончанию конфликта в Нагорном Карабахе. В нем приняли участие в том числе и турецкие военнослужащие, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Трансляцию с парада вел РБК.

Мероприятие началось в 10:00 по московскому времени. На параде присутсвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который накануне прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.

Президенты Азербайджана и Турции посетили Аллею памяти погибших в боевых действиях. Там они возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», а затем — к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

Минобороны Азербайджана сообщало, что в параде примут участие более 3 тыс. военнослужащих и около 150 единиц техники, также будут представлены военные трофеи, захваченные во время боевых действий.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил новую праздничную дату — день победы. Он будет отмечаться ежегодно 8 ноября.

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Президент Турции Эрдоган неоднократно выражал поддержку действиям Баку в Карабахе и говорил о готовности выступить на стороне Азербайджана на поле боя. Ереван обвинял Баку в применении турецкого вооружения, в том числе, — истребителей F-16. Власти Азербайджана отрицали прямое участие Анкары в конфликте.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Спустя полтора месяца вооруженных столкновений, 10 ноября, стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий. Согласно этому документу, под контроль Баку перешли районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, также Ереван должен передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша. Среди положений договора — ввод в регион российских миротворцев и разблокировка транспортных узлов.