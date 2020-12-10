 

Татаров останется замглавы Офиса президента Украины, несмотря на скандалы – СМИ

10.12.2020, 15:24, Новости дня

Заместитель главы Офиса президента (ОП) Украины Олег Татаров, который в последнее время попал в ряд скандалов, останется на своей должности. Об этом со ссылкой на одного из украинских топ-чиновников, который лично общается с Татаровым, сообщило 10 декабря НВ.

Собеседник издания утверждает, что Татарова “не собираются отстранять от работы, он продолжает работу в ОП в том же режиме и уходить никуда не собирается”.

Источник НВ в правоохранительных органах отметил, что у следствия достаточно материалов “для доказательства причастности замглавы ОП к коррупционной сделке с квартирами для Нацгвардии”.

Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих “экстремистами”.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа 2020 года.

В декабре СМИ сообщили, что он фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации “Укрбуд” Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города. Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Микитась заявлял, что Татаров – автор схем, по которым “увели” “Укрбуд”. Экс-нардеп добавил, что нынещний замглавы ОП также играл особую роль в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с “Укрбудом”.

Дело, в котором фигурирует Татаров, расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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