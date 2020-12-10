Люди живут хуже свиней. Режиссер из России высказался о жизни в российской глубинке

10.12.2020, 15:24, Новости дня

Российский актер и режиссер Николай Коляда в интервью, которое 10 декабря опубликовано на сайте “МБХ Медиа” назвал Россию богатой страной, люди в которой живут хуже свиней.

По словам Коляды, если отъехать вглубь страны, можно увидеть, как “вся Россия лежит во мгле”.

Описывая жизнь одного из своих студентов, Коляда рассказал, что тот работает на заводе, получая зарплату 25 тыс. руб (около 9500 грн), из которых 10 тыс. (примерно 3800 грн) уходят на оплату коммунальных услуг, и почти 1000 руб. (примерно 382 грн) приходится каждый раз “оставлять” в магазине, покупая “гнилье”.

Режиссер также заявил, что считает отвратительным, когда по телевизору обнищавшему народу показывают, как готовить “жратву”. Он признался, что глядя подобные передачи, думает о том, как ведущим удается не подавиться приготовленной едой.

Коляда – советский и российский актер, прозаик, драматург, сценарист, театральный режиссер, лауреат международной премии имени Станиславского. Он родился в Казахсской ССР в 1957 году. В 2001 году создал свой Коляда-театр”.