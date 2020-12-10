 

Соцсети помогают сократить потребления мяса

10.12.2020, 15:18, Новости дня

Интересный эксперимент провели ученые из Кардиффского университета. Они собрали две фокус-группы из любителей мясной пищи. Одна из них по плану активно общалась в сети Facebook, другая – жила обычной жизнью.

Результат оказался потрясающем. В первом случае люди за неделю съедали по 7-8 порций мясных блюд, во втором – всего по 4-5. Оказалось, сидя в соцсетях, мы сокращаем желание покушать чего-нибудь мясного.

По словам специалистов, причиной, скорее всего, является активная пропаганда здорового питания, которая проводится в социальной сети. Людей призывают отказаться или сократить потребление красного мяса, они, соответственно, отвечают изменением своих предпочтений. Кстати, в выборе блюд участников эксперимента не ограничивали.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Протесты в Беларуси. На воскресных акциях задержали больше тысячи человек

11.09 / Новые санкции США в ответ на российское вмешательство в выборы

22.08 / “Севилья” шестой раз выиграла Лигу Европы. Это новый рекорд

08.12 / Сформирован список российского ПО для предустановки на гаджеты

13.08 / Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на акциях протеста

21.07 / После ДТП с въехавшим в остановку автобусом в Москве возбуждено дело

11.11 / Военная разведка Чехии оценила угрозу Третьей мировой войны

30.07 / Кремль отказался признавать украинское гражданство задержанных в Белоруссии россиян

14.09 / Политика: На региональных выборах победил новый политический стиль

26.10 / Уровень заражений коронавирусом в США может достичь 100 тысяч в день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска