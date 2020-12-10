Соцсети помогают сократить потребления мяса

10.12.2020, 15:18, Новости дня

Интересный эксперимент провели ученые из Кардиффского университета. Они собрали две фокус-группы из любителей мясной пищи. Одна из них по плану активно общалась в сети Facebook, другая – жила обычной жизнью.

Результат оказался потрясающем. В первом случае люди за неделю съедали по 7-8 порций мясных блюд, во втором – всего по 4-5. Оказалось, сидя в соцсетях, мы сокращаем желание покушать чего-нибудь мясного.

По словам специалистов, причиной, скорее всего, является активная пропаганда здорового питания, которая проводится в социальной сети. Людей призывают отказаться или сократить потребление красного мяса, они, соответственно, отвечают изменением своих предпочтений. Кстати, в выборе блюд участников эксперимента не ограничивали.