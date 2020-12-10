 

У западного побережья Мексики найден новый вид китов

10.12.2020, 15:18, Новости дня

Новый вид китов, который уже назвали клюворылыми, специалисты по природоохранной деятельности случайно обнаружили неподалеку от западного побережья Мексики.

Как отмечают ученые, пока непонятно, стоит ли этих существ называть китами в полном смысле слова. Однако к классу китообразных их точно можно отнести.

Животные отличаются от других представителей морской фауны. В частности, они издают особые звуки. Да и по внешнему виду их ни с кем не перепутаешь. Следующая задача исследователей – попытаться достать ДНК нового вида. Для этого они будут собирать воду из акватории, в которой найдены клюворылые киты. Уже известно, что такие существа долгое время проводят под водой на большой глубине. Возможно, поэтому они до сих пор и «прятались» от зоркого глаза науки.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Волкер назвал Путина “слабым политическим лидером”

03.12 / Дегтярев посетил медучреждения Хабаровска, где лечат коронавирусных пациентов

07.07 / Способный достроить «Северный поток – 2» трубоукладчик вышел из порта в Германии

08.10 / Число пострадавших от взрывов под Рязанью увеличилось до 13 человек

01.07 / Международный женевский автосалон не состоится и в 2021 году

02.12 / Хинштейн уточнил условия блокировки сайтов за цензуру против российских СМИ

31.07 / Ученые нашли свидетельства, что в Северной Америке жили люди 26 500 лет назад

27.08 / В Минске задержали еще двух корреспондентов ТАСС

30.08 / Эксперт назвал нелогичным объяснение Индией решения не участвовать в учениях «Кавказ-2020»

22.09 / В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска