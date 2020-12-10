У западного побережья Мексики найден новый вид китов

10.12.2020, 15:18, Новости дня

Новый вид китов, который уже назвали клюворылыми, специалисты по природоохранной деятельности случайно обнаружили неподалеку от западного побережья Мексики.

Как отмечают ученые, пока непонятно, стоит ли этих существ называть китами в полном смысле слова. Однако к классу китообразных их точно можно отнести.

Животные отличаются от других представителей морской фауны. В частности, они издают особые звуки. Да и по внешнему виду их ни с кем не перепутаешь. Следующая задача исследователей – попытаться достать ДНК нового вида. Для этого они будут собирать воду из акватории, в которой найдены клюворылые киты. Уже известно, что такие существа долгое время проводят под водой на большой глубине. Возможно, поэтому они до сих пор и «прятались» от зоркого глаза науки.