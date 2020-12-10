 

Мнение: А почему население тогда должно их поддерживать?

10.12.2020, 15:06, Разное

Один чинорас сказал в своём выступлении: “…власти не видят причин оказывать дополнительную поддержку доходам граждан и пострадавшим от пандемии отраслям, как это было в первую волну CoVID-19”. Ну, я этому ни разу не удивлён, но почему же НАСЕЛЕНИЕ-то им всегда в ответ должно, например, налоги? Двойные стандарты, им на холопов можно и наплевать, а вот холопы всегда вовремя должны платить оброк, барам на яхты с мерседесами, так, что ли?
Кстати, дико доставляет, когда их пассивные партнёры из секты Свидетелей Великой России уверяют, что налоги якобы идут на строительство детсадов, дороги и медицину. Показали бы хоть, где, чтобы наконец своими глазами эти чудеса увидеть..

Источник: Достало



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