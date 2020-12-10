 

Путин предложил проработать идею специального суда по правам человека

10.12.2020, 14:56, Новости дня

Президент Владимир Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека, предложенную одним из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством главы государства.

Путин сказал, что «ваша идея о создании российского суда по правам человека – это просто надо проработать», передает ТАСС.

«Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но в принципе, сама по себе идея правильная», – добавил он.

День прав человека празднуется по предложению Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.



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