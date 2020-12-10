США уличили в нежелании отказываться от «накачки» Украины оружием при Байдене

10.12.2020, 14:56, Новости дня

США не прекратят «накачивать» Украину оружием в случае прихода к власти новой администрации в Вашингтоне, для Соединенных штатов это игра с антироссийским характером, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Разумеется, подобная накачка вооружениями, боеприпасами, техникой страны, которая не может уладить свои внутренние проблемы, страны, которая отклоняется все больше от выполнения минского пакета мер, – это игра, которая со стороны США по большому счету носит глубоко антироссийской характер», – цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, для РФ очевидно, что США не откажутся от этой линии независимо от того, кто окажется в Белом доме после инаугурации.

Ранее США поставили Украине вооружение и военное оборудование в 2020 финансовом году на общую сумму 510 млн долларов, что стало самым крупным показателем за все время.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает, что поставки оружия из США продолжатся после вступления в должность президента Джозефа Байдена.