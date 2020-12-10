Конституционный суд Молдавии признал Санду президентом

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10.12.2020, 14:56, Новости дня

Конституционный суд Молдавии подтвердил результаты выборов президента республики, признав победу Майи Санду, сообщила председатель КС Домника Маноле.

«Конституционный суд постановил: подтвердить результаты выборов президента Молдавии от 15 ноября 2020 года, признать действительным мандат Майи Санду на должность президента Молдавии», – сказала на заседании суда Маноле.

Решение является окончательным и вступает в силу в момент его оглашения, передает РИА «Новости».

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

3 декабря парламент Молдавии одобрил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, в частности за русским будет закреплен статус языка межнационального общения. Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество. Кроме того, парламент поддержал ограничение власти президента. Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать власть». 



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