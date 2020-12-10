Виктория Бекхэм рассказала, что думает о невесте сына Бруклина Николе Пельтц

10.12.2020, 14:50, Разное

Вчера стало известно, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц подписали брачный договор, хотя до самой свадьбы и остается еще очень много времени. Сегодня же фамилия Бекхэм снова мелькает в мировых СМИ, и все потому, что новое интервью дала мама Бруклина – Виктория Бекхэм. Дизайнер стала приглашенной гостьей шоу Lorraine, на котором в том числе прокомментировала грядущие изменения в жизни сына и рассказала, как относится к своей невестке.

Он так счастлив рядом с ней, они оба очень счастливы. Она прекрасная девушка, очень милая, добрая. Такая приятная, теплая, замечательная-замечательная женщина. Мы и мечтать не могли, что Бруклин встретит настолько обворожительную, приятную леди. Так что мы очень-очень счастливы. Мы любим ее.

Также Виктория чуть подробнее рассказала о чувствах сына:

Он очень счастлив, все, что у него произошло в этом году, – прекрасно. Для Бруклина было очень важно найти свою половинку и леди, с которой он хочет провести остаток жизни, особенно в это непростое время, когда вокруг так много неуверенности и грусти. Так что мы невероятно счастливы и взволнованы!

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Остальную часть интервью можно послушать ниже в видеоролике.

Напомним, Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с Николой Пельтц в начале июля, чуть позже его мама Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с семейного ланча, на котором старшее поколение семьи Бекхэм-Адамс, родители Бруклина, братья и сестры поздравили его и невесту с таким знаменательным событием. В конце июля Бруклин и Никола поделились на своих Instagram-страничках порцией кадров, снятых непосредственно в момент предложения руки и сердца.

Согласно информации СМИ, появившейся чуть ранее, пара планирует провести сразу две церемонии: на родине жениха в Великобритании и во Флориде, где живет семья Николы. Отвечать за финансовую составляющую банкета будет отец невесты Нельсон Пельтц – впрочем, родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм, также очень хотят внести свой вклад. Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха, конечно же, окажутся 17-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы.

Изначально Бруклин и Никола планировали пожениться осенью 2021 года, однако чуть позже решили перенести торжество на 2022 год. Как стало известно недавно, молодые люди тем не менее уже подписали брачный договор. Инсайдер добавил, что в Америке такие формальности считаются нормой и никого не удивляют – все родные Николы также заключали брачные договоры перед свадьбой.