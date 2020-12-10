 

Украина призвала Россию вывести добровольцев из Донбасса под угрозой давления

10.12.2020, 14:44, Разное

По его словам, за выполнение обязательств, взятых на нормандском саммите 2019 года, должен отвечать не только президент Украины Владимир Зеленский, но и президент России Владимир Путин. Политик считает, что диалог с Донбассом исключает любые переговоры с представителями власти республик.

Ранее Кравчук заявил, что нашу страну могут отключить от SWIFT. Он отметил, что для того, чтобы разговор стал действенным, его нужно превратить в конкретный документ и подать его на соответствующий адрес.

Одним из способов давления на Россию Кравчук назвал возможное отключение нашей страны от международной расчетной системы. По его словам, это вынужденное действие.

К таким мерам Украина призывает в случае, если Россия не заберет свои военные формирования с Донбасса, а также не выведет добровольцев.

Напомним, в политической группе по Донбассу разрабатываются вопросы организации местной власти на территории республики, которая Киевом не контролируется. Он этом ранее рассказал Леонид Кравчук. Он отметил, что речи о местных выборах не идет. Тем не менее, с ДНР и ЛНР ведутся переговоры по всем вопросам об урегулировании ситуации в регионе, в том числе и об обмене удерживаемых лиц.



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