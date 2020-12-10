 

Названы самые волнующие россиян события уходящего года

10.12.2020, 14:44, Разное

Специалисты поискового сервиса Google проанализировали самые популярные запросы россиян в уходящем 2020 года. На основе полученных данных эксперты составили список самых волнующих граждан событий.

Лидерство вполне ожидаемо досталось теме пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Помимо них россиян беспокоит ситуация с протестами в Белоруссии, а также конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. В число самых интересующих также попали взрыв в Бейруте и поправки в Конституцию России, пишет Ura.ru.



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