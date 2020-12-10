Педиатр Сиверцова объяснила, необходимо ли прививать детей от COVID-19

10.12.2020, 14:42, Разное

В настоящее время во всём мире стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Отечественный педиатр Юлия Сиверцова объяснила, необходимо ли прививать детей.

Итак, сейчас прививают тех, кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции, это медики, учителя, социальные работники. Не останутся в стороне от вакцинации пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями. Педиатр Юлия Сиверцова проинформировала «Ридус», что SARS-CoV-2 – до конца не изученное заболевание. В одной семье инфицированные КОВИДОМ могут чувствовать себя по-разному. Что касается вакцины «Спутник V», то ставить детям её не нужно, так как она сравнительно недавно появилась и должна пройти тестирование на взрослых.

Также доктор Сиверцова подчеркнула, что малыши практически не подвержены коронавирусной инфекции, а вот подростки в возрасте 10-18 лет, это совсем другой вопрос. Однако детская вакцина ещё не готова, она находится только в стадии клинического тестирования.

Педиатр отметила, что из-за коронавируса многие забыли о плановой вакцинации: против кори, краснухи, гриппа, полиомиелита, чего делать категорически нельзя. Необходимо строго придерживаться календаря прививок, так как эти болезни очень опасны, пишет Ridus.ru.