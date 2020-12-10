Детский хоспис «Дом с маяком» оштрафован на 200 тысяч рублей

10.12.2020, 14:40, Разное



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Ранее Мониава сообщила на своей странице в Facebook о том, что в хосписе состоялась внеплановая проверка полиции после жалобы, из которой следует, что организация выписывает слишком много наркотических препаратов ее подопечному. Сотрудники полиции не обнаружили никаких доказательств сокрытия или попыток незаконно вывести наркотики из оборота, но в одном из журналов учета была допущена ошибка. Хоспис признали виновным по статье 6.16 КоАП РФ (нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).

Главный врач «Дома с маяком» Григорий Климов объяснил ошибку отсутствим опыта ведения такой документации у сотрудников — разрешение на оборот наркотических средств хоспис получил только в конце сентября.

«Наша медсестра, получив на складе препарат, не внесла в журнал этот факт в нужное время. Надо понимать, что ведение такой документации — очень сложный процесс, который требует навыков. Надо все заполнять в строго определенное время, шариковой синей ручкой, в одну строку. Когда имеешь дело с пятью-шестью препаратами, очень сложно все эти нюансы учитывать. Даже люди, которые имеют многолетний опыт работы, ошибаются в ведении журналов, а мы на момент проверки с этим работали всего месяц», – рассказал Климов МедПорталу.

В распоряжение хосписа попала жалоба, которая стала поводом для проверки полиции. Лида Мониава зачитала ее в суде и процитировала в соцсетях.

«Обклеенный пластырями, получающий буккально противосудорожные средства, находящийся в вегетативном состоянии Коля для госпожи Мониавы служит неким знаменем и тараном. Она его таскает по кафе, тату-салонам, на митинги, прогулки, отдала в общеобразовательную школу. Ничего не боится, мотивируя тем, что у неë есть покровители», – написано в документе, подписанный, по данным «Дома с маяком», некой Ираидой Волковой.

Хоспис намерен обжаловать решение суда и добиваться отмены штрафа, поскольку «Дом с маяком» является благотворительной организацией, поэтому оплачивать придется за счет взносов, предназначенных для больных детей.

«Если мы возьмем и перечислим 200 тысяч вместо лекарства, коляски, аппарата ИВЛ в гос.казну в качестве штрафа – это будет еще одно нарушение закона и еще один суд», – написала Лида Мониава.