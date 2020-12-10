 

Умерла 19-летняя дочь нардепа Столара

10.12.2020, 14:30, Новости дня

19-летняя дочь народного депутата Украины от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вадима Столара Диана умерла. Об этом нардеп сообщил 10 декабря в своем Facebook.

“Друзья, в нашу семью пришла беда. Наша старшая дочь Диана умерла во сне от остановки сердца. Это горе, которое не описать словами”, – написал он.

Депутат попросил всех отнестись с пониманием и уважать право семьи на частную жизнь.

“Отдельная просьба представителям прессы – я отношусь к вам с большим уважением и прошу проявлять уважение в ответ. Я должен быть с семьей, моей супругой и детьми. Мы хотим это прожить наедине. Спасибо за понимание”, – добавил Столар.

https://www.facebook.com/stolar.vadim/posts/1496190933904144

Столар – украинский бизнесмен, был нардепом VI и IX созывов Верховной Рады, ему 38 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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