 

“Моя миссия – вдохновлять других быть собой”. “Холостячка” Мишина в черном боди снялась для обложки украинского глянца

10.12.2020, 14:30, Новости дня

Украинская актриса и героиня шоу “Холостячка” на канале СТБ Ксения Мишина снялась для обложки украинского глянцевого журнала Cosmopolitan. Об этом она рассказала 9 декабря в Instagram, опубликовав фото обложки со своим изображением.

На фото актриса запечатлена в черном боди и длинном блестящем пиджаке цвета антрацит.

“С самого детства я иногда испытывала сложности с самовыражением, но достаточно рано поняла, что важно идти в этот страх, чтобы развиваться. Чувствую, моя миссия – вдохновлять других быть собой. Сделай свою жизнь легендарной! Спасибо журналу, что снова напомнил мне о моем предназначении”, – подписала она публикацию.

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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ “Крепостная” (2019).

В 2019 году она принимала участие в “Танцах со звездами” на “1+1”, выступая на паркете вместе с хореографом Евгением Котом. Пара победила в шоу.

Сейчас Мишина является главной героиней проекта “Холостячка” на СТБ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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