 

Ученые рассказали о резком изменении климата Арктики

10.12.2020, 14:24, Новости дня

Ученые из Национального управления по исследованиям океанов (США) зафиксировали ускорение процесса потепления в арктическом поясе. По их мнению, вскоре там появится своя стабильная растительность. Однако повышение температуры также приведет к вымиранию существующих видов фауны.

Проблема именно в слишком быстром таянии льдов. Не исключено, что в будущем о вечной мерзлоте в Северном полушарии можно будет забыть, говорят ученые.

Неутешительные прогнозы относительно будущего Арктики стали появляться в конце прошлого – начале этого века. Но даже те сценарии, которые 10-15 лет считались пессимистическими, сегодня воспринимались бы с оптимизмом. Особенно быстро льды таяли в последние пять лет.



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