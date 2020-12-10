Мнение: Может, всё-таки не так это работает?

10.12.2020, 14:12, Разное

Интересно, мне сегодня приснилось, будто кто-то написал, что Казанова – урод, а я ответ, что овт мне, например, такая внешность даже во сне не снилась и поставил картинку “рукалицо”. Значит, меня даже во сне комплексы по поводу внешности не оставляют:)

А вообще, дико доставляет, когда знатоки психологии уверяют, что вот, комплексы – это для подростков, а у взрослых они исчезают сами собой. Интересно, КАК они себе вообще это представляют? “Вот, пять лет ещё покомплексую, что я мелкий доходяга, которому даже и спорт не помогает, а когда мне исполнится 25, то на следующее утро уже проснусь радующимся по этому поводу”, так, что ли? А вон у Веркина есть хороший рассказ про мальчишку из его школы, который страшно комплексовал по поводу прыщей и каждую минуту смотрелся в зеркало и другие блестящие поверхности. Потому автор встретил его уже взрослым, успешным предпринимателем, который, согласно обывательским догмам, уже должен был и само слово “комплекс” забыть. И дальше идёт фраза, которая врезалась в память на всю жизнь: “И смотрела в зеркала и прочие блестящие поверхности гораздо чаще, чем раньше”. Так что есть у меня таки подозрение, что не так это работает, что вот, вырасту и автоматически перестану комплексовать по поводу роста (который от этого ни фига не не прибавится, но ведь взрослые не комплексуют) и внешности, ой, не так!

А я ведь, кстати, ещё из-за этого в опричники и иду. Потому что когда-то прочитал одну очень мудрую вещь, мол, если природа тебе что-то не дала, начинаешь её обманывать. Ия обманываю, чтобы показать, что я не “смешной ушастый кролик”, как называла одного мальчишку героиня гайдаровского “Коменданта снежной крепости”, а ЛЕВ, чёрт возьми! А тем, кто всё равно не понимает, зачем мне всё это, я так скажу – сначала сами поживите всю жизнь кроликами, а я на вас посмотрю!