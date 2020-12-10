В Беларуси официально представили новый облик Деда Мороза – он позеленеет

10.12.2020, 14:03, Разное

Ближайший Новый год Беларусь встретит с обновлённым образом Деда Мороза. Решением министерства культуры белый цвет в костюме волшебного персонажа заменен на зелёный и теперь гамма символизирует государственный флаг.

– Не стоит искать в этом решении политического подтекста, его нет. Новый облик просто исторически ближе, роднее каждому белорусу. Кроме того, такая цветовая гамма не встречается у русского Деда Мороза, Санта-Клауса, Пера Ноэля, — заявил министр культуры Анатолий Маркевич на брифинге, посвящённом этому событию.

В ответ на вопросы, ожидать ли в ближайшее время нового облика машин скорой помощи и пожарного транспорта Маркевич заявил, что ему об этом ничего не известно, а сам не входит в компетенцию министерства культуры, но, насколько ему известно из достоверных источников, подобные инициативы в соответствующих ведомствах прорабатываются.