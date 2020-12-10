 

В Беларуси официально представили новый облик Деда Мороза – он позеленеет

10.12.2020, 14:03, Разное

Ближайший Новый год Беларусь встретит с обновлённым образом Деда Мороза. Решением министерства культуры белый цвет в костюме волшебного персонажа заменен на зелёный и теперь гамма символизирует государственный флаг.

– Не стоит искать в этом решении политического подтекста, его нет. Новый облик просто исторически ближе, роднее каждому белорусу. Кроме того, такая цветовая гамма не встречается у русского Деда Мороза, Санта-Клауса, Пера Ноэля, — заявил министр культуры Анатолий Маркевич на брифинге, посвящённом этому событию.

В ответ на вопросы, ожидать ли в ближайшее время нового облика машин скорой помощи и пожарного транспорта Маркевич заявил, что ему об этом ничего не известно, а сам не входит в компетенцию министерства культуры, но, насколько ему известно из достоверных источников, подобные инициативы в соответствующих ведомствах прорабатываются.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Коллапс «на контроле»: регионы захлебнулись во второй волне коронавируса

27.07 / О герое Великобритании Томе Муре снимут фильм: Клинт Иствуд и Энтони Хопкинс претендуют на главную роль

27.11 / Председатель Си подчеркнул приверженность принципу верховенства законов социализма с китайскими особенностями

14.09 / Княгиня Шарлен одержала победу в соревнованиях Water Bike Challenge

01.09 / Раскрыта причина смерти писателя Крапивина

24.07 / Мнение: Запуск “Прогресса МС-15”

26.06 / В Норвегии никто из посетителей тренажерных залов не заразился COVID-19 — исследование

24.10 / Русскоязычные СМИ Грузии

12.07 / Экстрасенс-таролог развеял слухи о браке Бондарчука с Паулиной Андреевой

24.05 / Здоровье: Загорать на пляже нужно с умом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска