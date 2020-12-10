Мемориальную доску Лужкову открыли в Москве

10.12.2020, 14:02, Новости дня

В Москве открыли мемориальную доску мэру столицы в 1992-2010 годах, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрию Лужкову.

Памятную табличку повесили на третьей Тверской-Ямской, дом 48, передает ТАСС.

На открытие пришли деятели культуры, друзья, близкие и вдова Лужкова Елена Батурина. Возле дома, где проходит открытие, перекрыли движение автомобилей.

«Все мы сегодня открываем это замечательное произведение искусства. Сегодня прозвучало много слов о том, в какое тяжелейшее время Юрий Михайлович возглавил город. Слава богу, это уже все в прошлом, и в прошлом благодаря Юрию Лужкову. Он был яркий политик, общественный деятель», – отметил на мероприятии глава Московской городской думы Алексей Шапошников.

Доска исполнена в темно-коричневых цветах. На ней изображен Юрий Лужков в кепке. Рядом с портретом – карта Москвы.

Авторами доски выступили скульптор, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России, почетный архитектор России, академик Российской академии художеств Игорь Воскресенский.

О планах московского руководства установить памятную доску Лужкову стало известно в марте 2020 года.

Юрий Лужков скончался 10 декабря в мюнхенской клинике «Гроссхадерн». После его похорон, прошедших в Москве 12 декабря, была озвучена версия, что ему проводили коронарографию, и в ходе операции доктор задел сосуд, который в итоге лопнул. Главврач же немецкой клиники заявил, что при обследовании Лужкова медики заметили, что у него были закрыты сосуды. Сначала их удалось открыть, но затем началось кровотечение, и сердце политика остановилось.