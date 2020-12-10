Ученые рассказали, как выполнить новогодние обещания

10.12.2020, 13:48, Разное

В декабре многие люди начинают подводить итоги текущего года и составлять планы на следующий. Ученые из Стокгольмского университета (Швеция) выяснили, как правильно формулировать новогодние обещания, чтобы их выполнить.

Специалисты подчеркивают, большинство людей с особым энтузиазмом относятся к составлению списка желаний, однако исполнить данные себе обещания получается только у некоторых из них. Исследователи выяснили, достижение цели на следующий год зависит от того, насколько правильно человек ее формулирует. К примеру, если есть желание прекратить что-нибудь делать, то лучше составить обещание со словами «я начну что-то делать». Тогда существенно увеличится вероятность реально начать действовать. Ученые проанализировали цели 1066 человек, поставленные ими еще в 2017 году, и выяснили, наибольшего успеха в их достижении добились участники исследования, обещания которых были направленны на приближение желаемого результата, а не на избегание нежелательного.

Ведущий автор работы Пер Карлбринг отметил, во многих случаях достаточно просто перефразировать собственные цели, в частности, если человек хочет прекратить есть сладкое и сбросить лишний вес, ему лучше сформулировать обещание словами: «Я буду несколько раз в день употреблять фрукты». Это поможет постепенно заменить сладости полезными продуктами, что способствует похудению, и, как следствие, выполнению желания, сообщает«Ридус».