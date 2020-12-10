Названы последствия перекусов на ночь и позднего ужина

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10.12.2020, 13:48, Разное

Медики рассказали о последствиях позднего ужина и перекуса на ночь. Многие знают, что не нужно употреблять пищу за несколько часов до сна, но не все в данном случае поступают правильно.
Ученые из США решили провести эксперимент, чтобы наглядно продемонстрировать, какие могут быть последствия от поздней трапезы. Длительность исследования составила 16 недель. Первые два месяца испытуемые полноценно питались три раза в день и два раза перекусывали. Далее им предложили придерживаться другого режима питания. Он предполагал, что участники могли есть аналогичное количество раз в день, но в другое время, с 12 часов дня до 11 часов вечера. Две фазы эксперимента разделяли 15 дней.

Результаты проведенной научной работы показали, что человек поправлялся, если ел слишком поздно. К тому же наблюдались проблемы с тем, как усваивалась пища. В организме менялась выработка гормонов, повышался риск развития сахарного диабета и возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Если ужинать раньше, то происходит выработка лептина и грелина, а эти гормоны только вызывают чувство сытости. Таким образом, появится возможность регулировать желание съесть что-то перед сном.



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