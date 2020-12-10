Ученые: Депрессия в детском и подростковом возрасте увеличивает риск 66 заболеваний и преждевременной смерти

10.12.2020, 13:48, Разное

Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили повышение у детей и подростков, находящихся в депрессивном состоянии, риска преждевременной смерти. Также у этой категории детей увеличивается вероятность многих заболеваний в более старшем возрасте.

Ученые проводили наблюдение за около 1,5 миллиона детей разного пола. 37000 из них в возрасте 5-19 лет хотя бы раз страдали от депрессии. По окончанию эксперимента добровольцам было от 17 до 31 года. Специалисты обнаружили у детей и подростков с диагностированной депрессией увеличение риска развития 66 из 69 болезней, которые обследовались в ходе исследования, а именно: нарушений сна, диабета второго типа, вирусного гепатита. У девочек чаще наблюдались травмы, инфекции дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, а у мужчин – ожирение и экзема. Риск преждевременной смерти у таких детей практически в шесть раз больше по сравнению с молодежью, не страдавшей этим состоянием.

Специалисты подчеркивают, результаты исследования свидетельствуют о необходимости поиска иных потенциальных заболеваний, связанных с детской и подростковой депрессией. По мнению ученых, эта связь может частично объясняться другими психическими состояниями, а именно тревожностью и злоупотреблением психоактивными веществами.