Эффективности вакцины «Спутник V» повысили

10.12.2020, 13:46, Разное



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Ранее, 24 ноября, разработчики препарата опубликовали результаты промежуточного анализа пострегистрационных клинических испытаний, показавшего, что на 28 день после введения введения первой инъекции (спустя семь дней после получения второй) эффективность составила 91,4%. Спустя 42 дня после введения первой дозы и при условии получения пациентами второй дозы уровень защиты превысил 95%. Именно в этот срок формируется устойчивый иммунный ответ, отмечается в сообщении

Сегодня в ходе научно-методического форума Рамил Хабиров озвучил новые данные, которые комитет получил в ходе предварительной оценки эффективности вакцины.

«Оценка была проведена в период с 14 по 21 день, то есть до момента введения второго компонента, и вторая группа наблюдений – это уже после введения второго компонента. Так вот, если сравнивать или оценивать показатели эффективности на период до введения второго компонента, то он составил 69,3% по результатам этого исследования. Если же мы говорим об эффективности после введения второго компонента, после 21 дня, то показатель эффективности на сегодня, рассчитанный и доложенный нам разработчиками-исследователями, составляет 96,2%», – заявил эксперт в ходе научно-методического форума.

По словам Хабирова, показатель эффективности рассчитывается на основании данных, полученных после прививки у вакцинированных и группы плацебо. Он также сообщил о том, что сейчас незавимисый комитет рассматривают вопрос досрочного расслепления 20 тысяч добровольцев (раскрытия информации о том, кто в получил препарат, а кто плацебо) и провести повторную оценку эффективности. Он также предположил, что увеличение времени между введением двумя дозами препарата может дать еще более высокие показатели.

Рамил Хабиров также подчеркнул, что проведенная экспертиза доказала безопасность вакцины «Спутник V».

«Мы от имени комитета заявляем, что результаты на сегодняшний день говорят об эффективности и безопасности вакцины», – сказал он.