Скандалы: От теплохода до ледокола

10.12.2020, 13:38, Разное

Как Роман Троценко взял курс на Арктику

Миллиардер Роман Троценко сообщил, что сохраняет планы по консолидации Арктической горной компании (АГК), принадлежавшей Дмитрию Босову. Актив обременён долгами, совладельцы ведут друг с другом судебные тяжбы, освоение месторождений требует колоссальных ресурсов. Зачем предприниматель ввязывается в, на первый взгляд, неподъёмный арктический проект, выяснял «Октагон».

Что входит в «империю Троценко»

В рейтинге богатейших бизнесменов России 2020 года по версии Forbes Роман Троценко занимает 75-е место c состоянием 1,3 млрд долларов (годом ранее – 59-е место и 1,6 млрд долларов). Ключевые активы предпринимателя консолидированы в группе AEON (основана в 2007 году), которая развивает проекты в четырёх направлениях: аэропортовый бизнес (компания «Новапорт» – 16 региональных аэропортов России), речной транспорт (Южный речной порт, Московское речное пароходство, Московский яхтенный порт), девелоперский бизнес («АЕОН-Девелопмент») и производственная деятельность.

В последнее направление входят «СДС Азот» (один из крупнейших производителей азотных удобрений в России) и выкупленная Троценко в этом году горнорудная компания GeoProMining, владеющая активами по добыче золота и сурьмы в России, а также золота, серебра, меди и молибдена в Армении. В производственный сегмент включён и проект морского глубоководного порта Индига в Ненецком автономном округе (НАО). Вариант его размещения должен определиться к концу текущего года. Одним из грузов, обработкой которых будет заниматься порт, станет уголь, а общий объём перевалки грузов составит 80 млн тонн.

Как возник интерес к Арктике

Идея строительства порта Индига появилась в СССР ещё в 1940-е годы, однако так и не была реализована. В 2018 году вопросом заинтересовался Роман Троценко и совместно с основателем Национальной контейнерной компании Виталием Южилиным создал организацию для проектирования порта. В конце 2018 года глава AEON сообщил о совместном с РЖД обсуждении строительства порта в НАО и железной дороги к нему, что обеспечило бы крупнотоннажный выход к Северному морскому пути.

К этому моменту, как говорил предприниматель, у его компании уже была «собственная потребность в перевалке 20 млн тонн угля, и мы искали место, где уголь переваливался бы с судов ледового класса на обычные» (цитата публикации в Forbes). В 2019 году определились даты строительства (2021–2025 годы) и общая сумма инвестиций (300 млрд рублей).

Планомерно рос и интерес Троценко непосредственно к угольному бизнесу.

Как стало известно в середине ноября 2020 года, входящая в корпорацию AEON компания «Северная звезда» (владеет лицензией на разработку Сырадасайского месторождения на Таймыре) планирует начать работу на разрезе в 2021 году. Реализация проекта оценивается, по разным данным, в сумму от 35 до 49 млрд рублей. В апреле 2019 года между Сбербанком России и AEON было заключено соглашение о развитии месторождения, включая создание угольного разреза мощностью 10 млн тонн в год.

Наследство Дмитрия Босова

В этом году окончательно оформилась и идея консолидировать в составе AEON Арктическую горную компанию. По словам Романа Троценко, переговоры о приобретении АГК у Дмитрия Босова начались ещё в феврале 2020 года. 6 мая Босов покончил с собой. 18 июня его наследники продали 75 процентов Арктической горной компании Роману Троценко. Сделка была безденежной – Троценко обменял на угольные месторождения свою долю в проекте «Печора СПГ». Оставшиеся 25 процентов акций АГК принадлежат бывшему бизнес-партнёру Босова Александру Исаеву, с которым у Босова в последнее время был конфликт.

Акционеры подавали друг к другу встречные иски. Дела ещё не закрыты, и, как говорил журналистам в ноябре Роман Троценко, он ждёт, когда «закончится фаза подготовки и отзыва исков друг к другу от акционеров компании» (цитата публикации в ТАСС). После этого AEON сможет завершить консолидацию АГК. Планы по добыче угля на месторождении Арктической горной компании на Таймыре составляют 6 млн тонн в 2027 году и 7 млн тонн в 2028 году. По оценке самого Троценко, инвестиции в проект составят около 33 млрд рублей. Частично он будет финансироваться за счёт кредита ВТБ.

Перспективы угольного бизнеса и арктического угля

По прогнозу Центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСЭИ ЦСР), совокупный спрос на уголь в Европе и Азии (ключевых для России рынках) вырастет к 2025 году до 662 млн тонн нефтяного эквивалента (с 651 млн тнэ в 2018 году), а затем снизится до 623 млн тнэ к 2035 году.

«Пик может быть достигнут в районе 2026 года (669 млн тнэ), после чего начнётся устойчивый спад, обусловленный сокращением потребления угля», – отмечается в исследовании ЦСЭИ ЦСР 2020 года. Импорт угля в европейских странах уже начал и продолжит снижаться, однако в азиатских он будет расти. Одновременно авторы исследования подчёркивают «сдвиг по типам импортируемого угля – будет расти востребованность коксующегося угля на фоне индустриализации развивающихся азиатских стран».

В этом смысле перспективы месторождений, на которые делают ставку в AEON, выглядят довольно позитивно. Уголь Сырадасайского месторождения относится к маркам Г, Ж, К и ОС, дающим оптимальную смесь для угольного кокса. В различных сценариях ЦСЭИ ЦСР экспорт коксующегося угля из РФ к 2035 году может составить 34–39 млн тонн (для сравнения: в этом году – 25 млн тонн). АГК в свою очередь занимается освоением залежей антрацита – наиболее ценного сорта угля, спрос на который даже во время пандемии практически не снизился.

По его словам, на фоне востребованности антрацита в будущем станет падать потребление бурого угля и отчасти каменного. Поэтому инвесторы сегодня интересуются прежде всего антрацитом.

– Если Роману Троценко удастся наладить в АГК добычу антрацита в промышленных масштабах и его экспорт в страны Азии, то в будущем именно он может оказаться в выигрыше, например, по сравнению с Михаилом Гуцериевым и принадлежащей ему компанией «Русский Уголь», у которой в структуре добычи значительна доля бурого угля, – продолжил эксперт.

Игра вдолгую

Ключевыми рисками проекта являются его огромная ресурсоемкость и зависимость от дорогостоящей инфраструктуры. Эти факторы делают проект трудноподъёмным и окупаемым далеко не в краткосрочной перспективе, а это значит, что, вероятнее всего, приход Троценко в угольную отрасль – это надолго.

Предпринимателю уже случалось менять свои планы относительно присутствия в тех или иных бизнесах. Например, летом 2019 года он купил 22,4 процента одного из крупнейших золотодобытчиков России – Petropavlovsk PLC. Тогда он говорил о возможном увеличении своей доли в будущем, однако, как стало известно в феврале 2020 года, от этого актива предприниматель избавился, уступив свой пакет группе компаний «Южуралзолото». Также в феврале Троценко поставил точку в разговорах о возможном приобретении ПАО «Высочайший» (GV Gold). «По “Высочайшему” планы не сохраняются, мы закончили переговоры», – заявил тогда Троценко.

Однако, судя по всему, история с Арктикой – нечто иное. Для бизнесмена это во многом возможность укрепить свои позиции на самом верху, поскольку Арктика имеет стратегическое для РФ значение. Не далее как 5 декабря президент Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия в следующие десятилетия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями, в том числе и с точки зрения добычи полезных ископаемых.

Леонид Хазанов не исключает того, что Троценко будет и дальше расширять своё присутствие на угольном рынке:

– Он может попробовать выкупить предприятия у «Сибантрацита», находящегося сейчас в центре судебных разбирательств между Катериной Босовой, вдовой её владельца Дмитрия Босова, и членами его семьи. Также ему могут быть интересны активы «ВостокУгля» – порт Вера и Сугодинско-Огоджинское месторождение, хотя они менее ценны по сравнению с угольными разрезами «Сибантрацита». В любом случае не думаю, что он не будет продолжать держать в поле зрения угольную отрасль – Роман Троценко явно любит играть вдолгую.

В корпорации AEON оставили без комментариев вопрос о перспективах своего угольного «дивизиона».

Евлалия Самедова