Более 75% украинцев, умерших от COVID-19, были в возрасте 60 лет и старше – главный санврач Ляшко

10.12.2020, 13:36, Новости дня

В Украине три четверти летальных случаев среди инфицированных коронавирусом приходится на людей в возрасте от 60 лет. Об этом 10 декабря на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Чаще всего COVID-19 регистрируют у нас в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от всех заболевших приходится на эту группу. В то же время наибольший процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет. Именно 31,1% от всех умерших, у кого была зарегистрирована коронавирусная болезнь. Если посмотреть больше, то всего более 75% летальных случаев у нас регистрируются в возрастной группе 60 плюс”, – сказал он.

Ляшко отметил, что “больше всего страдают люди, у которых есть сопутствующие соматические болезни”.

Он подчеркнул, что в связи с этим важно вести здоровый образ жизни.

По состоянию на 10 декабря в Украине зафиксировано 858 714 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 371 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 14 470 пациентов с COVID-19, а 465 021 – выздоровели.