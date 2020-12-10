 

Умерла главред журнала “Натали” Трухачева

10.12.2020, 13:36, Новости дня

Умерла главный редактор украинского женского журнала “Натали” Ирина Трухачева. О ее смерти 10 декабря сообщила в Facebook руководитель маркетингового отдела издания Татьяна Мирошниченко.

“Сутки пытаюсь написать. У меня просто не поднимается рука! У меня не хватает слов, мыслей, воздуха. Ты же говорила, что мы прорвемся, потому что мы не можем по-другому. Потому что мы из невозможного делали нереальное, потому что мы сильные, лучшие. Ты так верила в нас, в проект, в себя. Ир, номер готов к печати и мы его выпустим, обязательно! И будем двигаться, как ты писала в последнем “Слове редактора”, – написала Мирошниченко. 

Она не уточнила, что стало причиной смерти Трухачевой.

https://www.facebook.com/100001544394725/videos/3908458915882216/

Трухачева была назначена главным редактором журнала “Натали” в начале 2018 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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